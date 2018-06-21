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اتحاد الكرة يكرم هيكتور كوبر

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:52 م
اتحاد الكرة يكرم هيكتور كوبر
كوبر
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الفجر الرياضي
 
استقر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة على إقامة حفل تكريم لهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عقب انتهاء مشوار الفراعنة في كأس العالم 2018.


وينوي مجلس الجبلاية عدم تجديد عقد هيكتور كوبر عقب المونديال بعد هزيمتين أمام أوروجواي وروسيا قبل مواجهة السعودية يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس العالم.


ويعد لقاء مصر والسعودية هو الأخير لكوبر مع المنتخب بعد مسيرة مميزة بدأها في 2015.


المزيد عن: هيكتور كوبر منتخب مصر مصر وروسيا كوبر كأس العالم
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