رئيس هيئة السكة الحديد يكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر

أكد المهندس السيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك عملية تطوير مستمرة للسكة الحديد، حيث تم طرح 212 عربة vip منذ نهاية عام 2015، وحتى الآن، لافتا إلى أنه سيجري شراء 300 عربة جديدة للإحلال مكان القطارات القديمة المتهالكة، كما أنه جار التعاقد على جرارات جديدة للدفع بها بحلول عام 2022.



وأضاف سالم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" على فضائية " mbc مصر"، أنه تم التعاقد مع شركة نظافة تهتم بنظافة القطارات فور وصولها للرصيف، بالإضافة إلى تطوير دورات المياه، مشيرًا إلى أنه لن يتم تحريك أسعار التذاكر خلال الفترة الجارية، رغم ضرورة رفع الأسعار لكي يتم تقديم الخدمة بكفاءة عالية، خاصة أن أسعار تذاكر القطارات غير المكيفة لم يتم رفعها منذ عام 1998.