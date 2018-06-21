مصر تواجه السعودية على أرض "فولغوغراد" صاحبة أشرس معارك التاريخ البشري.. تعرف عليها

تحتضن مدينة فولغوغراد الروسية مباراة منتخب مصر والسعودية يوم الأثنين المقبل الموافق 25 يونيو الجاري، وتحديدًا داخل ملعبها الجديد فولغوغراد أرينا، ضمن مباريات الجولة الثالثة بكأس العالم روسيا 2018.

مدينة فولغوغراد

شهدت تلك المدينة أشرس المعارك في تاريخ البشرية، حتى نصب بها نصبًا تذكاريًا لتلك المعركة التي تسمى ستالينغراد، فحينما تتوجه إلى المدينة وتحديدًا الهضبة المطلة على ملعب "فولغوغراد" ستجد نصبًا تذكاريًا عملاقًا يسمى بـ "تمثال الوطن الأم يناديكم" أو "نصب ماماييف"؛ الذي يدعو إلى التحرر من النازيين، من خلال معركة ستالينغراد" التي أدت إلى جنون هتلر وتسبب في إصابة مليوني نسمة في ذلك الوقت، حتى استطاع الجيش الأحمر الروسي التحرر من النازيين.

البعوض يهاجم مباراة إنجلترا وتونس

واستقبلت المدينة، وهي إحدى المدن الـ 15 المستضيفة لكأس العالم بروسيا 2018، أولى مبارات الكأس بين إنجلترا وتونس، وقد اشتكى لاعبو ومشجعو المنتخبين من مهاجمة البعوض لهم بأعداد كبيرة، في مدينة فولغوغراد، خلال مباراة المنتخبين ضمن مونديال روسيا 2018.

الملعب الجديد

وعملت المدينة على هدم ملعب سنترال "فولغوغراد"، في عام 2014، وهو الملعب الرئيسي لنادي روتور فولغوغراد، من أجل بناء ملعب فولغوغراد أرينا الجديد لكأس العالم روسيا 2018، ويسع الملعب الجديد لـ : 45,568 ألف مشجع، وحل الملعب مكان الملعب السوفيتي "تسينترالني"، الذي كان مشيدًا قرابة نصف قرن.

4 مباريات

ويستضيف الملعب 4 مباريات بالبطولة، بدأت بمباراة منتخي إنجلترا وتونس، التي انتهت فوز إنجلترا بهدفين مقابل هدف، ومن المقرر أن يستضيف الملعب مباريات منتخبي نيجيريا وأيسلندا يوم 22 يونيو الجاري، ثم مباراة السعودية ومصر يوم 25 يونيو الجاري، وتنتهي المباريات على أرضه يوم 28 يونيو الجاري بين منتخبي اليابان وبولندا.

المعالم

تحوي المدينة على العديد من المعالم أبرزها، بيت "بافلوف"، وهو أحد رموز مقاومة الشعب السوفييتي إبان الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى ميتروترام، وهو وسيلة نقل غير عادية أقرب ما يكون إلى حافلة الترام، القبة السماوية، وفيها تستطيع أن ترى الأجرام السماوية والنجوم.

كما تحوي المدينة على متحف فولغوغراد البانورامي، الذي يحاكي معركة ستالينغراد، والذي وقع ضحيتها 34.500 جندي روسي، وتم دفنهم بجوار النصب التذاكري " تمثال الوطن الأم يناديكم".