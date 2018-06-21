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ضبط عاطل بقنا أوهم عمال بتوظيفهم في الخارج والنصب عليهم في 38 ألف جنيه

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:54 م
ضبط عاطل بقنا أوهم عمال بتوظيفهم في الخارج والنصب عليهم في 38 ألف جنيه
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بسام عبدالحميد
 
ضبطت اليوم الخميس قوات أمن قنا شخص بتهمه النصب والاحتيال على مواطنين بشمال المحافظة وأخذ أموال منهم لتوفير فرص عمل لهم>

تلقى مدير أمن قنا، اللواء علاء العياط إخطارًا يفيد بضبط المدعو فرج.ق.ج عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى قنا بتهمه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها 37،500 جنيه، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ ذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وبمواجهته إعتراف المتهم بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
المزيد عن: قنا عامل النصب اتخاذ الإجراءات القانونية
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