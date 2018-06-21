بوتين يقر تشكيلة جديدة للجنة التعاون التقني العسكري

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما أقر فيه تشكيلة جديدة للجنة التعاون التقني العسكري بين روسيا ودول العالم.

ويقضي المرسوم بأن يحل نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون قطاع الصناعات الحربية يوري بوريسوف محل رئيس شركة "روسكوسموس" دميتري روغوزين في عضوية اللجنة.

كما قضى المرسوم بتعيين مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف سكرتيرا للجنة، خلفا لفلاديمير كوجين الذي تم إعفاؤه عن منصبي نائب وزير الدفاع وسكرتير اللجنة.

وتولى رئيس الإدارة الفدرالية للتعاون التقني العسكري دميتري شوغايف بموجب المرسوم، منصب نائب سكرتير اللجنة خلفا لألكسندر فومين.