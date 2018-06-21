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الكرملين: لقاء بوتين وجوتيريس لم يتناول قضية الأوكرانيين المحتجزين فى روسيا

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:49 م
الكرملين: لقاء بوتين وجوتيريس لم يتناول قضية الأوكرانيين المحتجزين فى روسيا
ديمترى بيسكوف
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وكالات
 

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لم يطرح قضية الأوكرانيين المحتجزين فى روسيا خلال لقائه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى العاصمة موسكو.

 

 وأوضح بيسكوف - بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا بشكل أساسى القضايا الدولية الملحة مثل الانسحاب الأمريكى من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وغيرها من القضايا.

 

وكان جوتيريش قد وصل إلى موسكو أمس فى أول زيارة رسمية له إلى روسيا، والتقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

 

المزيد عن: لقاء بوتين وجوتيريس قضية الأوكرانيين المحتجزين روسيا ديمترى بيسكوف
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