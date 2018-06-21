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خبير اقتصادي: مصر أصبحت جاذبة لمختلف أنواع الاستثمارات

الخميس 21/يونيو/2018 - 01:49 م
خبير اقتصادي: مصر أصبحت جاذبة لمختلف أنواع الاستثمارات
الدكتور أحمد علي
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هدى عبدالرازق
 
أكد الدكتور أحمد علي، الخبير الاقتصادي، زيادة عدد الشركات الجديد، حيث تم تأسيس 1784 شركة جديدة في مايو 2018، وهو ما يعد انعكاس إيجابي للمحفزات الاستثمارية التي نفذتها الدولة.

وأشار "علي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن بيئة الأعمال المصرية أصبحت أكثر اتساعًا، وجذبًا للاستثمارات من مختلف المجالات، لافتا إلى أن قانون الاستثمار ساهم في تشجيع المناخ الاستثماري.
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