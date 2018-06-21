نجل زيدان يقترب من الرحيل عن ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن مصير لوكا زيدان، حارس ريال مدريد، ونجل المدرب السابق للملكي زين الدين زيدان.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لوكا سيكون أول الراحلين عن ريال مدريد في الصيف لكن جولين لوبيتيجي، مدرب الفريق الملكي الجديد سوف يصطحبه في فترة الإعداد قبل إصدار قراره النهائي بخصوصه.





وأضافت أن تعاقد ريال مدريد مع أندري لونين، من زوريا لوهانسك الأوكراني، يعجل من رحيل لوكا زيدان عن الفريق، حيث يخطط النادي لحصول أندري على مقعد الحارس الثالث في الفريق بالموسم المقبل.





وأشارت الصحيفة إلى أن لوكا سوف يسير على خطى شقيقه إنزو الذي رحل في الموسم الماضي لديبورتيفو ألافيس، قبل أن يستقر في لوزان بسويسرا، من أجل المشاركة في دقائق أكثر.





وأضافت الصحيفة أن وجهة الدوري الفرنسي هي الأقرب للوكا في الفترة المقبلة بعد الرحيل عن ريال مدريد.





وخاض لوكا مباراة واحدة مع الفريق الأول لريال مدريد في الموسم المنصرم في نهاية الليجا ضد فياريال.



