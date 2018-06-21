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أرباح "ماريداف" ترتفع 23.3% خلال الربع الأول من 2018

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:32 م
أرباح ماريداف ترتفع 23.3% خلال الربع الأول من 2018
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نيفين سمير
 
أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف عن القوائم المالية المجمعة للفترة من 01/01/2018 إلى 31/03/2018، حيث أظهرت النتائج ارتفاع صافي الربح بنسبة 23.3% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم انها  حققت صافي ربح قدره 6.9 مليون دولار مقابل  صافي ربح قدره 5.6 مليون دولار أمريكي بالفترة المقارنة.


وأظهرت القوائم المالية غير المجمعة للفترة من 01/01/2018 إلى 31/03/2018، تحقيق صافي ربح قدره 1.1 مليون دولار أمريكي.مقابل صافي ربح بلغ 2.1 مليون دولار بالفترة المقارنة.

يشار أن القوائم المالية للشركة خلال 2017، أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة 11.4% لتبلغ 23.49 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 21.07 مليون دولار في 2016.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 238.8 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 275.5 مليون دولار في 2016.
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