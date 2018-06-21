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زينة تستعد لتصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر"

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:28 م
زينة تستعد لتصوير فيلم التاريخ السري لكوثر
زينة
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الفجر الفني
 

تنتهي الفنانة زينة من تصوير مشاهد فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكانت زينة قد توقفت عن تصوير العمل في الفترة الماضية لانشغالها بتصوير مسلسلها "ممنوع الإقتراب والتصوير" الذي خاضت به السباق الدرامي لشهر رمضان الفائت.

"التاريخ السرى لكوثر" يناقش بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة ولم يتم الإستقرار بشكل نهائي على موعد طرحه في الصالات السينمائية.

الجدير ذكره أن العمل هو من بطولة زينة، ليلى علوى، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد وعبد الرحيم حسن، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.

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