فيرديناند يتعجب من غياب ساني عن المونديال

تعجب ريو فيرديناند، نجم المنتخب الإنجليزي السابق، من غياب ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، عن القائمة النهائية للمنتخب الألماني، في نهائيات مونديال روسيا.





وقال فيرديناند، خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت بيلد "ماذا يجب على ساني أن يفعل؟ لقد سجل الكثير من الأهداف وصنع الكثير أيضًا، وأصبح بطلا للبريمييرليج وأفضل لاعب شاب في البطولة".





وقرر يواكيم لوف، المدير الفني للماكينات، عدم استدعاء ساني لصفوف فريقه، في نهائيات المونديال، وتلقى المانشافت، الهزيمة في اللقاء الأول، ضد المكسيك بهدف دون رد.





وأضاف فيرديناند "غياب ساني لا معنى له، في أي فريق آخر، كان على الأقل سيكون ضمن القائمة، وأعتقد أنه على أي مدرب، أن يدمج لاعب مثل ساني، ضمن تشكيلة فريقه، فهو خيار ممتاز".





وتابع "المنتخب الألماني بدا ضعيفا أمام المكسيك، وكان من الممكن أن يغير ساني، الأمور لو كان موجودا، فهو يملك السرعة والنظرة الجيدة، وإذا واصل التطور، سيكون أفضل لاعب في البريمييرليج".





وختم فيرديناند، حديثه بقوله "طريقة لعب ليروي ساني، قادرة على تغيير نتيجة أي مباراة".



