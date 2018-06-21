اليوم.. "أوراسكوم للتنمية" تناقش القيمة العادلة لمجموعة شركات تمويل

قالت شركة اوراسكوم للتنمية - مصر أن مجلس الإدارة سيناقش اعتماد الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لحقوق المساهمين بشركة تمويل للتأجير التمويلي وشركة تمويل للتمويل العقاري وشركة تحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات وشركة اوفرسيز للوساطة التأمينية.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أن المجلس سيناقش الدراسة المعدة من قبل مراقب الحسابات على تقرير المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لمجموعة شركات تمويل





يُشار أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 391.9 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 499.4 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





ويبلغ رأسمال الشركة بعد التجزئة 1.1 مليار جنيه، موزعاً على 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.