ضبط 5 آلاف لتر سولار مُدعم داخل مخزن في الإسكندرية (صور)

تمكَّن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مخزن لبيع الزيوت والشحومات بداخله 5000 لتر سولار مدعم، خلال حملة تموينية موسعة لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع، وخاصة متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار المواد البترولية والغاز.



وردت معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام "م. ب. د" 27 سنة، المدير المسئول عن مخزن لبيع الزيوت والشحومات، كائن بدائرة قسم أول العامرية، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال تجميع السلع البترولية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتم استهداف المخزن وضبط المتهم المذكور وضبط كمية قدرها 5000 لتر سولار مدعم.



تم التحفظ على المضبوطات داخل المخزن، وعلى الفور، وتحرر المحضر رقم 128752018 جنح قسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتتوالى التحقيقات بشأن الواقعة.