المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقًا في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر داخل أوروبا





وقالت المفوضية الأوروبية، إن تدفق الغاز القطري داخل أوروبا يضر بالمنافسة وسوق الطاقة الأوروبية.







أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، التحقيق في قيود على حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول للقارة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".