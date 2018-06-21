المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقًا في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر داخل أوروبا
الخميس 21/يونيو/2018 - 12:24 م
أسماء العزب
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، التحقيق في قيود على حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول للقارة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".
وقالت المفوضية الأوروبية، إن تدفق الغاز القطري
داخل أوروبا يضر بالمنافسة وسوق الطاقة الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن تدفق الغاز القطري
داخل أوروبا يضر بالمنافسة وسوق الطاقة الأوروبية.
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