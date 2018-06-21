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رابط سريع HD | مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر.. 19/6/2018 كورة لايف رابط ماتش الارجنتين

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:15 م
رابط سريع HD | مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر.. 19/6/2018 كورة لايف رابط ماتش الارجنتين
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة الارجنتين وكرواتيا اليوم فى افتتاح كاس العالم كرواتيا 2018 بتاريخ 21-6-2018 حيث يقدم يلا شوت بث مباشر مباراة الارجنتين وكرواتيا كاس العالم كورة لايف مباراة الارجنتين وكرواتيا مشاهدة بث مباشر مباراة الارجنتين وكرواتيا يلا شوت .


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موعد المباراة مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر

 

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
8:00 مساءاً بتوقيت مصر .
9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
9:00 مساءاً بتوقيت العراق .
8:00 مساءاً بتوقيت السودان .
9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
7:00 مساءاً بتوقيت تونس .
7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
9:00 مساءاً بتوقيت قطر.
6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

 

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