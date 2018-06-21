لويس سواريز يكشف سر احتفاله أمام السعودية

قاد لويس سواريز، مهاجم أوروجواي منتخب بلاده إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، بعد التغلب على السعودية بهدف دون مقابل، في منافسات المجموعة الأولى.





واحتفل سواريز عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد، بوضع الكرة تحت القميص، وتقبيلها.





وفسر سواريز، احتفاله بالهدف بهذه الطريقة، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "سعيد أن أكون جزء من القصة، سعيد بأن أكون جزءً من تاريخ أوروجواي مع مباراتي رقم 100 مع المنتخب".





وتابع: "فخور بتأهلنا للدور الثاني من كأس العالم كما أنني أكثر سعادة لأن أشارككم نبأ أننا سنحصل على الطفل الثالث، شكرًا لكم على الدعم".





وارتفع رصيد أوروجواي إلى 6 نقاط في المجموعة الأولى بالتساوي مع روسيا، ليتأهل الفريقان إلى الدور المقبل، بينما ودعت مصر والسعودية منافسات البطولة من الدور الأول.



