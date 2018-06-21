وفاة طالب عقب سقوط جزء من سور عقار عليه بالإسكندرية

توفي طالب في المرحلة الثانوية، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته عقب سقوط جزء من سور عقار عليه بمنطقة الورديان غربي محافظة الإسكندرية.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط جزء من سور سطح العقار رقم 21 شارع بن سالم، بمنطقة الورديان، وعلى الفور إنتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.



بالفحص، تبين أن العقار مساحته 200 متر مربع تقريبًا "بناء قديم "مكون من أربعة طوابق بكل طابق ثلاث شقق "مأهول بالسكان "وسقوط جزء من سور سطح العقار المشار إليه بالطريق العام بطول 1.5 متر، على "ي خ ي" 16 سنة، طالب بالمرحلة الثانوية، مقيم شارع أم السلطان دائرة القسم تصادف مروره أسفل العقار، مما أدي لحدوث إصابته بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم وتوفي، على أثر قيام "ح ا م" 50 سنة، صاحب مقهى، مقيم بالعقار محل البلاغ، بأعمال ترميم بسطح العقار.



بسؤال شقيق والدة المتوفي "ح ا ف" 54 سنة، عامل، مقيم شارع أم السلطان دائرة القسم أوري بمضمون ما تقدم، وقرر بأن الوفاة قضاء وقدر ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب لإتخاذ اللازم، وتم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف " تم النقل"، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر رقم 3227 2018 إداري قسم شرطة مينا البصل.

