ميركل: نحتاج لإجراءات ضد توجهات إيران العدوانية في الشرق الأوسط

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لمواجهة نزعات إيران العدوانية في الشرق الأوسط.



وأجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التى وصلت الأردن، محادثات مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، الخميس فى عمان لتتناول الأوضاع فى الشرق الأوسط.



وكانت ميركل وصلت ليل الاربعاء الخميس الى مطار ماركا العسكرى (شرق عمان)، وتقدم المانيا دعما للمملكة التى تستضيف اكثر من 650 الف لاجىء سورى مسجل لدى الأمم المتحدة فروا من الحرب فى بلدهم. ويقدر الاردن عدد السوريين على اراضيه بنحو 1،4 مليون شخص.

