صبحي يتفقد الأعمال النهائية للفرع الجديد بنادي الإسماعيلي

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية للفرع الجديد للنادى الإسماعيلي بأرض النخيل، رافقه خلالها اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية و أعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.









وشملت جولة الوزير داخل النادى تفقد المبنى الاجتماعى، ومجمع حمامات السباحة، والمنطقة المخصصة للأطفال، وصالة المنازلات، والملاعب.





واستمع صبحى إلى شرح تفصيلى شمل مراحل تنفيذ النادى و الذى يتبقى منه 5 % من الأعمال، وأشار صبحى إلى أن النادى الاسماعيلى نادى عريق ويستحق هذا الصرح الذى يعد إضافة للبنية الرياضية التحتية بالمحافظة، و مشيرا أهمية الاهتمام بنشاط كرة القدم الذى يعد و ضرورة الاهتمام بالمواهب في كافة اللعبات و طرق انتقائها و إظهارها و الاهتمام بها و خاصة في كرة القدم لأنها تعد اللعبة الأولى بالمحافظة.





وقد أشاد صبحى بمستوى الأعمال المنفذة بأعلى المواصفات ومؤكدا أنه سيكون متنفسا هائلا للممارسة الرياضية مؤكدا أن الوزارة تدعم كافة المشروعات التي تضيف لمنظومة الرياضة المصرية موجها الشكر للوزير السابق المهندس خالد عبد العزيز واللواء يس طاهر محافظ الاسماعلية على هذا المشروع المتميز.





ومن جانبه وجه طاهر الشكر لوزير الرياضة على اهتمامه وتواجده و متابعته، ومعبرا عن تفاؤله بأن الفترة القادمة سوف تشهد تعاونا بين وزارة الشباب و الرياضة و محافظة الإسماعيلية.





وعلى هامش الجولة اجتمع صبحى بأعضاء مجلس إدارة النادى الاسماعيلى و ناقشوا عددا من الأمور الخاصة بالنادى خلال الفترة المقبلة.



