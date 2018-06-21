"التعليم": أكثر من ١٠٦ آلاف طالب بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية في اللغة الأجنبية الثانية

قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، إنه تم الانتهاء من تصحيح مواد اللغة الأجنبية الثانية.





وأعلن أن نسبة النجاح ٩٨٪؜، وجاء عدد الحاصلين على الدرجة النهائية ١٠٦ آلاف و٥٨٣ طالبا، أي عدد كبير من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية، وهذه النسبة عالية جدا.



