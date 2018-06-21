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"التعليم": أكثر من ١٠٦ آلاف طالب بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية في اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:12 م
التعليم: أكثر من ١٠٦ آلاف طالب بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية في اللغة الأجنبية الثانية
الدكتور رضا حجازي - أرشيفية
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ريم محمود
 
قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، إنه تم الانتهاء من تصحيح مواد اللغة الأجنبية الثانية.

وأعلن أن نسبة النجاح ٩٨٪؜، وجاء عدد الحاصلين على الدرجة النهائية ١٠٦ آلاف و٥٨٣ طالبا، أي عدد كبير من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية، وهذه النسبة عالية جدا.

المزيد عن: رضا حجازي الدرجات النهائية في اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة التعليم التربية والتعليم 106 آلاف طالب
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