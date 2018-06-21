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ديفيد بيكهام يتوقع طرفي نهائي كأس العالم

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:08 م
ديفيد بيكهام يتوقع طرفي نهائي كأس العالم
إنجلترا وتونس
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وكالات
 
رشح ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد الإسباني سابقًا منتخبي إنجلترا والأرجنتين للوصول لنهائي كأس العالم 2018 في روسيا.


وقال بيكهام في حدث ترويجي في بكين لرابطة جامعات كرة القدم في الصين: "أعتقد أن الأرجنتين ستواجه إنجلترا في المباراة النهائية.. أراهن على إنجلترا لإحراز اللقب وذلك لأني متحيز وشغوف تجاه بلدي".


ويدرك بيكهام الذي شارك في ثلاث نسخ من نهائيات كأس العالم مع إنجلترا أن الطريق ليس مفروشا بالورود لكتيبة المدرب جاريث ساوثجيت.


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