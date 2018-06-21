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رضا حجازي: الشائعات التي تنتشر حول الثانوية العامة "فجة"

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:13 م
رضا حجازي: الشائعات التي تنتشر حول الثانوية العامة فجة
الدكتور رضا حجازي
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن خُمس عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات اللغات الأجنبية بالثانوية العامة، حصلوا على الدرجة النهائية في الامتحان.

وأشار "حجازي"، خلال مؤتمر صحفي حول امتحانات الثانوية العامة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، على ضرورة ألا ينساق المواطنين وراء الشائعات التي تتعلق بالثانوية العامة، واصفا تلك الشائعات بـ الفجة، مناشدًا الإعلام الحرص على توضيح الوضع للمواطنين أول بأول.
المزيد عن: طلاب الثانويه رضا حجازي امتحان التفاضل والتكامل الثانوية العامة
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