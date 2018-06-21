متحدث الوزراء: الدولة تعمل لصالح المواطن وتهتم ببرامج الحماية المجتمعية



وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن جميع فئات الشعب محتاجة او غير محتاجة كانت تستفيد من الدعم ولكن السعي مؤخرا نحو توجيه الدعم لمستحقيه فقط، لافتا إلى أن توجهات الحكومة بشكل عام تعمل على تحقيق الحماية المجتمعية للمواطنين.



كما تابع أن 5.5 مليون اسرة تم ضمهم لبرنامج تكافل وكرامة وهو عدد كبير للغاية سيتلقون دعما نقديا يصل إلى 20 مليار جنيه بجانب برامج اخرى مثل سكن كريم وقروض المشروعات متناهية الصغر وجميعها تعملعلى تحسين مستوى معيشة الفئات الاكثر احتياجا.



أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الموازنة الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب تستهدف 89 مليار جنيه دعم للمواد البترولية، مشيرا إلى ان هذا الدعم مازال موجودا رغم خفضه وتحيك اسعار الوقود يوفر للدولة 50 مليار جنيه وهي مبالغ سيتم توجيهها لصالح خدمات المواطنين مثل التعليم والصحة.