ديانا حداد توجه رسالة قوية للعرب

أعربت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عن غضبها من الحال الذي وصل له العرب حاليا، مطالبة إياهم بالتركيز على النجاح فقط.





وكتبت ديانا، عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر": ""نحن العرب للأسف بعمرنا ما اتفقنا على شىء، كفاية كل شىء بتعلقوا عليه ما بيعجبنا العجب! لا كره ولا فن ولا تاريخ ولا شىء".





وأضافت: "فتخروا مره ببعض وحبوا بعض عشان تنجحوا وعشان تتطوروا ! شوفوا وين صرنا والشعوب الغربية وين صاروا والله حرام نفسنا نكتب شي وما تعلقوا على جنسيات بعض مره وحدة بس".



