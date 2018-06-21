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ديانا حداد توجه رسالة قوية للعرب

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:10 م
ديانا حداد توجه رسالة قوية للعرب
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الفجر الفني
 
أعربت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عن غضبها من الحال الذي وصل له العرب حاليا، مطالبة إياهم بالتركيز على النجاح فقط.


وكتبت ديانا، عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر": ""نحن العرب للأسف بعمرنا ما اتفقنا على شىء، كفاية كل شىء بتعلقوا عليه ما بيعجبنا العجب! لا كره ولا فن ولا تاريخ ولا شىء".


وأضافت: "فتخروا مره ببعض وحبوا بعض عشان تنجحوا وعشان تتطوروا ! شوفوا وين صرنا والشعوب الغربية وين صاروا والله حرام نفسنا نكتب شي وما تعلقوا على جنسيات بعض مره وحدة بس".


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