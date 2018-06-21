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خروج جنازة معوض إبراهيم بعد أداء صلاة الظهر من الجامع الأزهر

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:09 م
خروج جنازة معوض إبراهيم بعد أداء صلاة الظهر من الجامع الأزهر
الشيخ معوض ابراهيم - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
يؤدي العشرات من الأزهريين، صلاة  جنازة العالم الأزهري الكبير الشيخ معوض ابراهيم بعد اداء صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف.

ومن المقرر دفن العالم الإزهري بمدافن الأسرة بطريق أكتوبر 

ونعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم الجليل الشيخ معوض عوض إبراهيم، أحد علماء الأزهر الشريف وأكبر المُعمَّرين الأزهريين، والذي وافته المنية مساء أمس  الأربعاء عن عمر يناهز 106 أعوام.

المزيد عن: خروج جنازة معوض إبراهيم الجامع الازهر أداء صلاة الظهر
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