خروج جنازة معوض إبراهيم بعد أداء صلاة الظهر من الجامع الأزهر

يؤدي العشرات من الأزهريين، صلاة جنازة العالم الأزهري الكبير الشيخ معوض ابراهيم بعد اداء صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف.





ومن المقرر دفن العالم الإزهري بمدافن الأسرة بطريق أكتوبر





ونعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم الجليل الشيخ معوض عوض إبراهيم، أحد علماء الأزهر الشريف وأكبر المُعمَّرين الأزهريين، والذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء عن عمر يناهز 106 أعوام.



