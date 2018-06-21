طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية عن "الرياضة البحتة": الوقت غير كاف وأسئلة غير مباشرة (صور)

أدى طلاب الثاتوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إمتحان مادة الرياضة البحتية، وذلك في اليوم السابع من ماراثون الإمتحانات.



وقد تباين اراء الطلاب حول المادة، حيث إشتكت الطالية نرمين محمد، بعدم كفاية الوقت وصعوبة الجان المرافبة، مؤكدًا أن الإمتحان أسئلته غير مباشرة فكان عامل الوقت ليس في مصلحتهم.



فيما أكدت الطالبة أية علي، أن الإمتحان كان جيد للغاية ولم تجد فيه أي صعوبة، ولكنه يحتاج إلى وقت كاف للإجابة وهو ما عانى به الكثير من زملائها الذين أدوا المادة.



وأشارت الطالبة ماريان عماد، بسهولة الامتحان، قائلة:"كنت متوقعة بعض الأسئلة به"، متابعة أن وقت الإمتحان كان كافيًا في الإجابات والمراجعات، وذلك على عكس الإمتحانات الأخرى.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان الثانوية العامة بالإسكندرية ٤٠٧٨٩ طالب وطالبة خاص ورسمي ورسمي لغات التي تبدأ يوم الأحد الماضي وتنتهي الأحد ١ من يوليو المقبل، وتوزيعهم الطلاب كلأتي شعبة رياضيات٥٧٦٠ طالب و٣٩٩٠ طالبة شعبة علوم ٤٩٥٠ طالب و٨٠٧٩ طالبة، وشعبة أدبى ٨٢٣٦ طالب و٩٧٧٤ طالبة، والخدمات ٢١٤٧ والمكفوفين ٢٨، والعسكرية٦ والرياضي العسكري٣٢، وعدد المدارس ١٠٦ حكومي عدد المدارس الرسمي ٧٧، وعدد المدارس اللغات ٢٥، وعدد المدارس الرياضي ٢، وعدد المدارس المعان ٢، وعدد المدارس الخاصة ١٩، وعدد المدارس اللغات ٥٩.



وتضم عدد اللجان الامتحانية ١٤٢ على مستوى المحافظة، وعدد المنتدبين ٢١٧٣٨ لأعمال الامتحانات لقطاع الإسكندرية، حيث تم تزويد الاستراحات بالمراوح والمواقد والمبردات، وعدد استراحات السير ٤٤ استراحة وعدد استراحات التقدير٧ منهم ١١ استراحة سيدات و٣٩ استراحة رجال، وأن عدد الأسرة في استراحات التقدير ٥٢٥