العاهل الأردني: لا سلام في المنطقة دون إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لا مجال لإحلال السلام دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.



وقال الملك عبدالله الثاني خلال لقائه، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي غادر الأردن بعد زيارة قصيرة، ضرورة تحقيق تقدم في جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادًا إلى حل الدولتين، ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.