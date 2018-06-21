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محمود البزاوي: دورى فى "كلبش2" مختلف ولم يتم تقديمه فى الدراما

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:52 ص
محمود البزاوي: دورى فى كلبش2 مختلف ولم يتم تقديمه فى الدراما
محمود البزاوي
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الفجر الفني
 

قال الفنان محمود البزواي، إن دور المفتش الذي قمت به لم نره في الدراما من قبل، وعندما قرأت دوري في مسلسل "كلبش 2"، علمت أن الدور قوى ومختلف عن ما تم تقديمه من الضباط من قبل.


وأضاف "البزاوي" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح"، المذاع على قناة"الحياة"، أن اليوم الأربعاء، تم اختيار الأداء مع المخرج بيتر ميمي، وتم الاتفاق عليه وعلى طريقة التدخين أيضًا حتى يحافظ المفتش بالداخلية على هدوئه اُثناء البحث عن الخيوط في الجريمة.

وتابع: "أمير كرارة كان دائمًا يقول لي: "أخبار الخيط اللي ماشي عليه إيه في البحث عن الجريمة"، مشيرًا إلى أن شخصية صلاح الطوخي مفتش الداخلية كانت مختلفة في "كلبش" بشكل كبير.
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