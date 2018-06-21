كل ما تريد معرفته عن سيارة شانجي "Q35" الصينية

تتوفر سيارة شانجي "Q35" الصينية موديل 2018 المصنعة بسعر يبدأ من 260 ألف جنيه في السوق المصري.





وتنتمي شانجي Q35 إلى فئة السيارات الكروس أوفر، وتستمد طاقتها من محرك سعة ١٥٠٠ سى سى بتقنية CVVT وبقوة ١١٦ حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك AISIN من 4 سرعات.





وعملت الشركة المصنعة على تقديم سيارتها بتصميم خارجي جذاب، حيث أبرزت الخطوط الجانبية الروح الرياضية بالسيارة، كما أضفى نظام الإضاءة النهارية ومصابيح الـLED وفوانيس الشبورة الخلفية والشبكة الأمامية العريضة المطعمة بالكروم وشعار الشركة من جاذبيتها.





وتمتلك السيارة باقة من وسائل الأمان، أبرزها نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام توزيع جهد الفرامل إلكترونيًا EBD ونظام الثبات الإلكتروني في المنحدرات ESP ومراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى باقة وسائد هوائية مكونة من وسادتين و4 ستائر هوائية جانبية.





وعن أبرز وسائل الرفاهية التي تقدمها السيارة لركابها، تكييف أوتوماتيك وشاشة تحكم قياس 8 بوصة تعمل باللمس ونظام بلوتوث وUSB ومشغل أقراص مدمجة، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.



