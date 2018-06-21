غدًا.. انطلاق فعاليات مهرجان موازيين الدولي

تنطلق غدا الجمعة مهرجان موازين الدولى فى دورته الـ17، والذى يقام فى الفترة من 22 إلى 30 يونيو 2018، ويستعد المهرجان الذى يعتبر أهم وأضخم حدث موسيقي في أفريقيا والشرق الأوسط، لاستقبال عدد كبير من أكبر النجوم العالميين والمغاربة، على 6 مسارح بالرباط وسلا على مدار 9 أيام تحت رسالة التسامح.



ويضم مسرح السويسى تشكيلة من نجوم الأغنية العالمية، برونو مارس "الولايات المتحدة الأمريكية"، دي جي رقم 1 مارتن جاريكس "بريطانيا"، والثنائي الشهير ذو شينسموكرز "الولايات المتحدة الأمريكية"، والفنان المتميز جاميروكي "بريطانيا"، والمجموعة الأسطورية تكساس "بريطانيا"، والأسطورة لويس فونسي "بورتو ريكو"، وأيضا نيسكا "فرنسا" ودامسو "جمهورية الكونغو الديموقراطية".



وعلى المسرح الوطنى محمد الخامس سيكون هناك عازف الكمان الرائع آرا ماليكيان "أرمينيا"، والمطربة هبة طوجي "لبنان"، ولندن كومنوتي كوسبيل شوار "بريطانيا"، والأيقونة سعاد ماسي "الجزائر"، والسوبرانو ماجدة الرومي "لبنان"، وفرقة التانجو فيرناندو ايجوسكو أنسامبل "الأرجنتين"، وفنانة الفلامنكو ماريا توليدو "إسبانيا" ومطربة الأوبرا مروة ناجي "مصر".



أما على مسرح النهضة سيغنى كاظم الساهر "العراق"، وملحم زين "لبنان"، والمطربة رويدا عطية "سوريا"، والمطربة بوسي "مصر"، والفنان محمد حماقي "مصر"، وأمير دندن "فلسطين"، ووائل جسار "لبنان"، والمطرب أحمد شيبة "مصر"، وصابر الرباعي "تونس"، ونانسي عجرم "لبنان"، وأحلام "الإمارات".



وعلى مسرح سلا سيكون هناك موعدا مع موسيقى كناوة والشعبي والروك والريجا والفوزيون والأمازيغ والراب والهيب هوب، حيث يلتقي الجمهور مع كرافاتا، وأمينوكس، وإيهاب أمير، ونادية العروسي، وبدر سلطان، وابتسام تسكت، وطارق فارح والمعلم حسن بوسو، وناس الغيوان، ولحسين أيت باعمران، وعزيز المغربي وزكرياء الغفولي وخديجة أطلس والمهدي ولد حجيب، وحجيب وعبد العالي الصحراوي، وعبيدات الرمى، ونجاة اعتابو، وديدجي حميدة، وأش كاين ومسلم وتيو تيو وعماد بنعمر، ونعمان بلعياشي والستاتية وسعيد الصنهاجي والستاتي.



كما تظهر الموسيقى الأفريقية على مسرح أبي رقراق، فهناك عازف الجيتار إيبو تايلور "غانا"، والفنانة أومو سانجاري "مالي"، ولاس مارفياس ديل مالي "مالي" ، والأنغام الأفرو بانك تشيج "فرنسا"، وريليس "فرنسا"، والعازف على آلة الكورة سيدكي دياباتي "مالي"، وأوركسترا بولي ريتمو لكوتومو "بنين"، ورمز الأفرو بيت سان كوتي وإيجيبت 80 فيتشيورينج ياسين بيي "نيجيريا/ الولايات المتحدة الأمريكية" وأيضا المتمرد تيكن جاه فاكولي "الكوت ديفوار".



وعلى مسرح شالة سيلتقى الجمهور، الريزا جورباني "إيران" وباتريزيا لاكويدارا "إيطاليا" والأمير "ألمانيا / أسبانيا" وساهان بانيرجي "الهند" وماريا براسارت "إسبانيا" وسيبيريد رايسادات "إيران" وكاترينا فوتيناكي وإيفا أتميزوتيلو "اليونان" وصبري مصباح "تونس".