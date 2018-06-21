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الدولار يستقر في البنوك اليوم 21-6-2018.. تعرف على السعر

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:48 ص
الدولار يستقر في البنوك اليوم 21-6-2018.. تعرف على السعر
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل في بنوك مصر والأهلي والتجاري الدولي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة والإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي العربي الأفريقي والبركة عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك كريدي أجريكول وقناة السويس وأبو ظبي الإسلامي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

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