المنظمة العربية للسياحة تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالقاهرة

تشارك المنظمة العربية للسياحة في اجتماع ‏المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة دروته العادية الـ (22) برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك يومي 24 و25 يونيو بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.





وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن جدول سيناقش عدد من الموضوعات من أهمها الترتيب لعقد اجتماع مشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية بهدف بناء شراكات فاعلة بين الدول العربية في مجال السياحة والثقافة وسيتم عرض الدراسة النهائية لإنشاء مركز عربي صيني للتكوين السياحي والفندقي بالجمهورية التونسية، ومناقشة دور المنظمة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية، ودور الإعلام السياحي في تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة بالإضافة لاعتماد معايير الجودة السياحية في مجالي الإعلام السياحى ووكالات السياحة والسفر " معايير جائزة أفضل إعلام سياحى عربى" والمقدمة من المنظمة العربية للسياحة ومناقشة مقترح وزارة السياحة المصرية بخصوص وضع جائزة للمجلس الوزاري العربي للسياحة في مجال التميز والابتكار.





وأوضح آل فهيد بأن المكتب التنفيذي سيقوم باصدار توصيات بالموضوعات المقدمة على جدول أعماله ومن ثم يتم رفعها إلى المجلس الوزاري العربي في دورته القادمة ديسمبر 2018 للنظر في إقرارها.





واختتم آل فهيد تصريحه بأن تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية الأردن – تونس – السعودية – البحرين – مصر – المغرب – العراق – ليبيا " والمنظمة العربية للسياحة ومنظمة السياحة العالمية واتحاد الكتاب السياحيين والمنظمة العربية للطيران المدني.





وأوضح آل فهيد بأن المنظمة العربية للسياحة تتوقع ان يزور المنطقة العربية بحلول عام 2030 ما يعادل 195 مليون سائح أو ما يزيد بمعدل ثلاث مرات على العدد الحالي للسياح الى المنطقة العربية، مؤكدا بأن السياحة صناعة كبرى ومورد اقتصادي مهم مشيراً الى أنه جاب العالم خلال العام 2017 أكثر من مليار ومائتان مليون سائح موضحاً مدى أهمية تنمية السياحة البينية العربية وتطويرها لما لها من مردود اقتصادي مباشر على الدول العربية وشعوبها مما ينمي مجتمعاتها المحلية ويثري قاعدتها مؤكدا بأن المنظمة تتوقع زيادة فى إعداد السياحة الوافدة للمنطقة العربية خلال الموسم الصيفى القادم وحتى نهاية عام ٢٠١٨ بنسبة تتراوح ما بين ١٠% إلى ١٥ % مقارنة مع موسم العام الماضي.



