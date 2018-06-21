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هشام إبراهيم: رفع أسعار الوقود يحافظ على موارد مصر الاقتصادية

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:46 ص
هشام إبراهيم: رفع أسعار الوقود يحافظ على موارد مصر الاقتصادية
هشام إبراهيم
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ندى محمد
 
قال هشام إبراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الدولة في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي تحرر اموال كان يستفيد منها المجتمع ككل وتعيد توجيه هذه الأموال للفئات الأقل دخلا، متابعا أن رفع أسعار الوقود أو الكهرباء له اهداف واهمها ترشيد الاستهلاك والحفاظ على موارد مصر الاقتصادية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن الدولة وفرت 50 مليار جنيه من المواد البترولية وتضخ 60 مليار في الدعم، والذي يتم توجيهه للفئات المستحقة بدلا من كل فئات الشعب، مشيرا إلى أن الحكومة بهذا الشكل تخفف من عبء عجز الموازنة.
المزيد عن: هشام إبراهيم موارد مصر الاقتصادية رفع أسعار الوقود
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