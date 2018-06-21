سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الخميس 21-6-2018
الخميس 21/يونيو/2018 - 10:44 ص
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل في بنوك مصر والأهلي والتجاري الدولي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة والإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.
وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي العربي الأفريقي والبركة عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.
كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك كريدي أجريكول وقناة السويس وأبو ظبي الإسلامي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.
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