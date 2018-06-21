عبدالله الرويشد يغيب عن حفله في السعودية لأسباب صحية

شرت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" بيانًا عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتذر من خلاله للجمهور بسبب تعذر حضور المطرب عبدالله الرويشد في الحفل الذي نُظم أمس.





وقالت الشركة في بيانها: "قدر الله وما شاء فعل.. تود شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ممثلة في رئيسها الاستاذ سالم الهندي الاعلان للجمهور الكريم، انه ولأسباب قاهرة صحية وبأمر من الأطباء، يتعذر مشاركة المطرب النجم عبد الله الرويشد عن الحفل الذي سيقام الليلة 20 يونيو في مدينة الدمام ضمن حفلات العيد في السعودية ، والتي تقام بدعم من الهيئة العامة للثقافة، علما ان الرويشد قد اجرى بروفات مكثفة لحفله على اثرها تعرض لإرهاق شديد ما الزم نقله الى المستشفى. وبذلك سيقوم المطرب النجم ماجد المهندس باحياء حفل الليلة بمفرده.. داعين الله بالسلامة للرويشد، ومتمنين التوفيق للمهندس، وملتمسين العذر من الجمهور الكريم".