البورصة تربح 6.5 مليار جنيه في بداية تعاملات اليوم

افتتحت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعى للمؤشرات خلال جلسة تداولات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع, بينما صعد مؤشرها الرئيسى بنسبة بلغت نحو 1.28%، مدعوماً بعمليات الشراء القوية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب على الاسهم الانتقائية والقيادية فى حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين الى البيع.





حيث ربح رأس المال السوقى 6.5 مليار جنيه ليصل عند مستوى 912.2 مليار جنيه مقابل نحو 905.7 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة قفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.28% ليصل عند مستوى 16350.40 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.11% محققا مستوى 802.42 نقطة, تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.50% محققا مستوى 2047.60 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 54.2 مليون جنيه، من خلال تداول 12.2 مليون سهم، بتنفيذ 1.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 69 شركة مقيدة، ارتفع منها 37 سهمًا، وتراجعت أسعار 4 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 28 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات المصريين نحو البيع مسجلاً 5.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 86.66% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات الأجانب والعرب نحو عمليات الشراء، مسجلًا 5.2 مليون جنيه، و 71.7 ألف جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 11.39%، 1.95% من التداولات.