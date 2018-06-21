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للعروس.. جربي قناع بياض البيض للقضاء علي حب الشباب

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:40 ص
للعروس.. جربي قناع بياض البيض للقضاء علي حب الشباب
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حب الشباب من الأمور المحرجة التي تواجه العروس وتفسد عليها حلمها بالظهور بمظهر مميز في ليلة العمر، وللتخلص من كابوس حب الشباب نقدم لكي اليوم قناع بياض البيض.

المكونات:
بياض بيضتان
ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ضعي بياض البيض وعصير الليمون في وعاء ثم استخدمي مضرب اليد لخفق المزيج حتى يصبح كالكريمة الهشة، ثم ضعيه علي وجهك لمدة تتراوح بين 15 إلي 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.
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