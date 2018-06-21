جمال مُحسن: الحوثيون يتصرفون وفق أجندة خارجية (فيديو)

قال الدكتور جمال محسن رئيس تحرير "اليمن العربي"، إن المجتمع الدولي أصبح على يقين أن المليشيات تتصرف وفق أجندة خارجية.

وأضاف محسن خلال لقائه ببرنامج اليوم الثامن على قناة الغد المشرق، أنه في عام 2015 هزم الحوثيين وهربوا من عدن، مضيفاً بأن المجتمع الدولي بعد محاولات تسليم ميناء الحديدة من أيدي الحوثيين، بأن المليشيات تتصرف من واقع خارجي.

وأشار بأن مثلما كُسرت مليشيا الحوثي في عدن وفي المحافظات الجنوبية ، لابد أن تكسر في كافة المحافظات.