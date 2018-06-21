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مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 11 أستاذ مساعد بمختلف الكليات

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:37 ص
مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 11 أستاذ مساعد بمختلف الكليات
الدكتور أحمد عبده جعيص
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وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة على تعيين 11 أستاذ مساعد بمختلف كليات الجامعة .

تضمنت القرارات تعيين 5 أساتذة مساعدين بكلية الطب هم الدكتور احمد محمد شوقى بقسم جراحة العظام ، الدكتور أحمد على عبد العليم بقسم النساء والتوليد ، الدكتورة سمياء حمدى صادق بقسم الأمراض الصدرية ، والدكتور أيمن محمد مهران بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية ، و الدكتور ناصر سيد أبو خليل بقسم الفسيولوجيا الطبية .

شملت أيضاً تعيين الدكتور رشاد محمدين كامل تخصص " هندسة القوى والآلات الكهربية " بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة ، وفى كلية الزراعة تعيين الدكتور محسن محمد فرغلى بقسم الإنتاج الحيوانى ، وكذلك تعيين بكلية التربية الرياضية الدكتور عمرو سيد حسن بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة ، و بكلية التمريض وافق المجلس على تعيين زمزم أحمد محمد بقسم التمريض النفسى والصحة النفسية ، كما تعيين الدكتور ياسر جابر على تخصص " طب نووى " بقسم الأشعة العلاجية والطب النووى بمعهد جنوب مصر للاورام ، والدكتور محمد محمد عبد الحكيم بقسم النحت شعبة " النحت البارز والميدالية " بكلية الفنون الجميلة .

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