مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 11 أستاذ مساعد بمختلف الكليات

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة على تعيين 11 أستاذ مساعد بمختلف كليات الجامعة .





تضمنت القرارات تعيين 5 أساتذة مساعدين بكلية الطب هم الدكتور احمد محمد شوقى بقسم جراحة العظام ، الدكتور أحمد على عبد العليم بقسم النساء والتوليد ، الدكتورة سمياء حمدى صادق بقسم الأمراض الصدرية ، والدكتور أيمن محمد مهران بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية ، و الدكتور ناصر سيد أبو خليل بقسم الفسيولوجيا الطبية .





شملت أيضاً تعيين الدكتور رشاد محمدين كامل تخصص " هندسة القوى والآلات الكهربية " بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة ، وفى كلية الزراعة تعيين الدكتور محسن محمد فرغلى بقسم الإنتاج الحيوانى ، وكذلك تعيين بكلية التربية الرياضية الدكتور عمرو سيد حسن بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة ، و بكلية التمريض وافق المجلس على تعيين زمزم أحمد محمد بقسم التمريض النفسى والصحة النفسية ، كما تعيين الدكتور ياسر جابر على تخصص " طب نووى " بقسم الأشعة العلاجية والطب النووى بمعهد جنوب مصر للاورام ، والدكتور محمد محمد عبد الحكيم بقسم النحت شعبة " النحت البارز والميدالية " بكلية الفنون الجميلة .



