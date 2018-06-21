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هالة فاخر: أحب العمل مع أمير كرارة لأنه فنان متواضع واستفدت كثيرا من مخرج مسلسل "كلبش"

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:32 ص
هالة فاخر: أحب العمل مع أمير كرارة لأنه فنان متواضع واستفدت كثيرا من مخرج مسلسل كلبش
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الفجر الفني
 

قالت الفنانة هالة فاخر، عن سعادتها بتقديم الجزء الثاني من مسلسل "كلبش"، والروح الجميلة بين أسرة العمل مشيدةً بابداع باهر دويدار مؤلف العمل.

وأضافت فاخر خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج"بوضوح"، المذاع على قناة"الحياة"، اليوم الأربعاء، أن سيناريو العمل في الجزء الثاني أعطى لها إحساس الأم الحقيقي بشكل كبير، مشيرة إلى أن دور الأم كان مؤثرًا في الجزء الثاني.

وتابعت: "أنا بحب العمل مع أمير كرارة لأنه فنان متواضع وطيب ويتميز بصفات جيدة كثيرا"، مشيرة إلى أنها استفادت كثيرًا من مخرج العمل بيتر ميمي الذي كان يدفعها دائمًا لأفضل ما لديها في أدء مشهد الأم بشكل عال وكبير.

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