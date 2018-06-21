تداول 20 سفينة بميناء دمياط

قال ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء بلغ اليوم 41124 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24079 طن، وشملت حركة الصادر 8400 طن يوريا و2079 طن رمل و5375 طن فوسفات.



وأضاف الشيطي، في تصريحات له، أن الميناء استقبل اليوم الخميس، 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادره 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة،ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

