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النيابة العامة تستمع للنائب عبد الحميد كمال فى بلاغ ترويج الإشاعات بالسويس

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:31 ص
النيابة العامة تستمع للنائب عبد الحميد كمال فى بلاغ ترويج الإشاعات بالسويس
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أبوبكر عبد المعز
 
باشر المستشار ميناء نزيه وكيل النيابة العامة الكلية بالسويس بدء التحقيقات فى البلاغ الذي تقدم به النائب عبد الحميد كمال تحت رقم 504 لسنة 2018 عرائض كلية السويس فى 6 يونيو 2018.

وذلك ضد الافتراءات والأكاذيب والاساءاة والتشهير بسمعته والتى تم نشرها على أحد الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

كما باشر المستشار أحمد الشوربجي وكيل النيابة الكلية بالسويس التحقيق فى البلاغ رقم 505 لسنة 2018 المقدم من النائب عبد الحميد كمال ضد أحد المواطنين الذي تطاول بالاساءة والافتراء والاكاذيب والتشهير والسب والقذف عن طريق شكاوي عبر البريد الالكتروني لمجلس النواب.

حيث قدم النائب أثناء التحقيقات مجموعة من الاوراق والوثائق الخاصة التى تؤكد صدقية بلاغاته وطالب بضرورة تطبيق القانون حفاظًا على ما إصابه من أضرار آدمية ومعنوية بسب تلك الأكاذيب التى اساءت إليه.

يذكر أن التحقيقات التى تمت وباشرتها النيابة العامة قد تمت تحت اشراف المستشار عماد الدهشان المحامي العام لنيابات السويس.

ومن المنتظر أن تقوم مباحث الانترنت والجرائم الالكترونية بتحديد أماكن المتهمين والذي من بينهم اشخاص قاموا بغلق صفاحتهم على موقع الفيس بوك ثم فتحها مرة اخري باسماء جديدة وهمية وجاري تحديد اماكنهم وضبطهم.

من ناحية أخرى حذر النائب عبد الحميد كمال اي شخص سوف يقوم بنشر أي ادعاءات أو اشاعات او أكاذيب او المساس بالحياة الشخصة بانه سوف يتخذ الاجراءات القانونية فورا دفاعًا عن سمعته بين أهله وابناء محافظته.


يذكر أن النائب قد قدم مذكرة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وأخري احاط بها هيئة الرقابة الادارية بالسويس حول هذه البلاغات للتحقيق فيها.

المزيد عن: عبد الحميد كمال النيابة العامة النائب السويس اشاعات
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