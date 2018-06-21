تعرف علي مواصفات سيارة "بولستار ون" الهجينة

في إطار سعيها للتجديد، أطلقت شركة بولستار أولى طرازاتها المصنوعة من ألياف الكربون، ألا وهي بولستار ون الهجينة عالية اﻷداء، تم اختيار مواد خفيفة الوزن لصنع اﻷجزاء اﻷساسية من هيكل بولستار ون.



تستخدم الكوبيه الهجينة ذات البابين مادة البوليمر المدعمة بألياف الكربون، التي تعرف باسم CFRP، لكل من غطاء المحرك، غطاء حقيبة اﻷمتعة، اﻷلواح الجانبية، اﻷبواب والسقف بالكامل، وهو ما مكن السيارة من تقليل وزنها بمقدار 230 كيلوجراما.



أضافت الشركة مادة CFRP على شكل اليعسوب بين منتصف اﻷرضية والهيكل الخلفي، وهو ما يحسن بشكل جذري الصلابة الالتوائية عند النقاط الأكثر أهمية في بنية الهيكل، ما يساعد على الوصول إلى تجربة قيادة رائعة، بالإضافة إلى السقف المصنوع من ألياف الكربون أقوى وأخف من نظيره الفولاذي، كما أنه يسمح بخفض السقف أكثر بكثير، مع وضع الزجاج بداخله دون تداخل الهيكل معه، لنرى سقف بانورامي بحق.



وتعمل بولستار بنظام هجين قابل للشحن يدمج بين كل من محرك مزدوج التيربو سعة 2 لتر بأربع أسطوانات مع زوج من المحركات الكهربائية بقوة إجمالية تبلغ 600 حصان و1.000 نيوتن.متر من عزم الدوران، وقدرة على استخدام المحركات الكهربائية وحدها بمدى يبلغ 150 كم.

