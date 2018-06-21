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صحف البرتغال تشيد برونالدو بعد الفوز على المغرب

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:20 ص
صحف البرتغال تشيد برونالدو بعد الفوز على المغرب
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علي نبوي
 


أشادت الصحف البرتغالية الصادرة صباح اليوم بكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، ومنتخب البرتغال بعدما قد منتخب بلاده إلى تحقيق فوز صعب أمس على حساب المغرب بهدف نظيف، في الجولة الثانية من كأس العالم بروسيا.

وعنونت صحيفة "ريكود" في عددها الصادر اليوم على صفحتها الرئيسية "كريستيانو رونالدو شامل" كما أضافت "عاد للحسم ووضعنا على بُعد نقطة من الدور الثاني"، في إشارة إلى قدرات الفتى البرتغالي على قيادة بلاده على حصد 3 نقاط ثمينة.

أما صحيفة "أبولا" فعنونت "واحة وسط صحراء" في إشارة إلى كريستيانو رونالدو الذي يعتبر واحة وسط صحراء مضيفة " هدف لرونالدو في مباراة سيئة لمنتخب البرتغال".

صحف البرتغال تشيد برونالدو بعد الفوز على المغرب
صحف البرتغال تشيد برونالدو بعد الفوز على المغرب
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