"القانون الجنائي والمخدرات" فى محاضرة بمعهد محاماة كفر الشيخ‎ اليوم

يعقد معهد محاماة كفر الشيخ اليوم، الخميس، محاضرتين لمحامين ومحاميات الجدول العام، حول القانون الجنائي وقضايا المخدرات، في قاعة الدراسات الوطنية بمبنى المحافظة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.





وقال صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة، إن المحامي عصام كبيش، يلقي المحاضرة الأولى حول القانون الجنائي والدفوع وكيفية المرافعة والدفوع في القضايا الجنائية، بينما يلقي المحاضرة الثانية، المحامى، عز أبو ليلة، متناولا بالشرح قضايا المخدرات وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى تسجيل الحضور والانصراف لـ 400 محام، لعدم تعدي النسبة المحددة للغياب.



