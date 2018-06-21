ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"القانون الجنائي والمخدرات" فى محاضرة بمعهد محاماة كفر الشيخ‎ اليوم

الخميس 21/يونيو/2018 - 10:21 ص
القانون الجنائي والمخدرات فى محاضرة بمعهد محاماة كفر الشيخ‎ اليوم
نقابة المحامين - أرشيفية
طباعة
منى صموئيل
 
يعقد معهد محاماة كفر الشيخ اليوم، الخميس، محاضرتين لمحامين ومحاميات الجدول العام، حول القانون الجنائي وقضايا المخدرات، في قاعة الدراسات الوطنية بمبنى المحافظة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة، إن المحامي عصام كبيش، يلقي المحاضرة الأولى حول القانون الجنائي والدفوع وكيفية المرافعة والدفوع في القضايا الجنائية، بينما يلقي المحاضرة الثانية، المحامى، عز أبو ليلة، متناولا بالشرح قضايا المخدرات وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى تسجيل الحضور والانصراف لـ 400  محام، لعدم تعدي النسبة المحددة للغياب.

المزيد عن: محاضرة كفر الشيخ المخدرات القانون الجنائي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
14:00
-
أستراليا
فرنسا
-
x
17:00
-
بيرو
الأرجنتين
-
x
20:00
-
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 10:50:30 AM