اليوم.. "قانون المحاماة" في محاضرة بمعهد محاماة قنا‎

يعقد معهد محاماة قنا اليوم، الخميس، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام حول قانون المحاماة، بقاعة نادي التجاريين، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.





يلقى المحاضرة، عبد المجيد هارون، عضو مجلس النقابة العامة، متناولاً بالشرح قانون المحاماة وحقوق وواجبات وسلوكيات المحامي والدفوع القانونية، بينما يتم تسجيل الحضور والانصراف لـ 220 محاميًا لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.



