الحلبي: القوات المسلحة مستمرة بنجاح كبير في مواجهة الإرهاب بسيناء (فيديو)



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "اون لايف"، اليوم الخميس، أنه تم ضبط 272 وكرا للإرهابيين مما يعكس الجهد الاستخباراتي العالي جدا لكونها تتواجد في مناطق وعرة وصعبة بالإضافة إلى ضبط عدد من المسلحين شديدي الخطورة مما يحد من قوة الخلية الموجودة في المنطقة، مشيرا إلى نجاح القوات المسلحة والشرطة في عزل الإرهاب الموجود في الداخل عن المنتشر خارج الحدود مما يكشف السيطرة الواضحة لقواتنا.



كما تابع أن المخدرات عنصر متلازم مع مكافحة الإرهاب وهو ما يتضح من ضبط مزارع كبيرة للمخدرات خلال العملية لكونها تستخدم للتمويل وضرب الشباب المصري.



علق اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على نتائج البيان رقم "24" للعملية الشاملة سيناء 2018، قائلا إنه يؤكد استمرار نجاح العملية ضد الإرهاب بصورة محترفة ونجاح البعد القانوني بشكل كبير وهو امر هام للغاية لم تصل إليه العديد من الدول التي تحارب الإرهابيين.