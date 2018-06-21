أمير كرارة: عمرو الليثي أول المتنبئين بنجاح "كلبش 2"





قال الإعلامى عمرو الليثى فى مقدمة حلقة برنامج "بوضوح" بعد العودة من رمضان، حيث حل النجم أمير كرارة وأبطال مسلسل "كلبش 2" ضيوفاً ببرنامج "بوضوح".



وأشار الليثى إلى أنه على الرغم من المنافسة الشرسة بين المسلسلات خلال شهر رمضان، إلا أن مسلسل كلبش 2 حقق نجاح كبير واستطاع أن يتصدر المشهد ببطله الاسطورى سليم الانصارى تلك الشخصية الاسطورية والتى تأثر المشاهدين بها بشدة من الجزء الاول مروراً بالجزء الثانى.



وأضاف الليثى إلى ان نجاح مسلسل كلبش الجزء الاول قد كان السبب فى الجزء الثانى للنجم الكبير أمير كرارة وان محاربة الارهاب هو الموضوع الرئيسى فى "كلبش 2".



واعرب الليثى عن سعادته بان قناة الحياة بفضل جميع العاملين بها وادارتها الرشيدة للاستاذ ياسر سليم وبفضل المنتجين المحترمين الاستاذ تامرمرسى وشركة سينرجى ، حيث قدمت الحياة افضل الاعمال الدرامية فى شهر رمضان





وأضاف "الليثى": " تمنينا وسعينا الى ان يكون مسلسل كلبش 2 رقم واحد وقناة الحياة ايضاً رقم واحد وقد حقق الله تلك الامنية".



وأكد النجم أمير كرارة ان د.عمرو الليثى اثناء حلوله ضيفاً بمسلسل كلبش 2 اكد لى ان كلبش شيحقق المركز الاول هذا العام فى نسب المشاهدة وقد كان اول المتنبئين بذلك.





