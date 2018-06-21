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المصري يوافق على انضمام محمد حمدي للأهرام بـ27 مليون جنيه

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:06 ص
المصري يوافق على انضمام محمد حمدي للأهرام بـ27 مليون جنيه
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الفجر الرياضي
 

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري، حقيقة العروض التي وصلت إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون جنيه. 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "البعض أكد أننا بيعنا نجوم الفريق مثل محمد حمدي وأحمد شكري وأحمد جمعة، وهذا غير صحيح".

وعاد ليقول: " تلقينا عرضا ب 3 ملايين دولار من أحد الأندية السعودية، وعرض ب 30 مليون جنيه لإسلام عيسى من  الأهرام "الأسيوطي سابقا" ، و25 مليون لمحمد حمدي من نفس النادي".

واستطرد قائلا: "لا توجد نية لبيع أي لاعب باستثناء محمد حمدي، الذي وافقنا على بيعه للأهرام مقابل 27 مليون جنيه، بالإضافة إلى 20% حال إعادة بيعه مرة أخرى".
المزيد عن: محمد حمدي زكي المصري والاهرام المصري والأسيوطي المصري الاهرام إسلام عيسي
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