مكياج هادئ يناسب المرأة أثناء قيادة السيارة في الصيف

نقدم لك الخطوات الأساسية لتطبيق مكياج صديق للبشرة في الصيف ومقاوم للعوامل القاسية، ومناسب لكِ أثناء قيادة السيارة:-





استخدمي كريم أساس ذا تركيبة حريرية خفيفة تدوم طويلاً، طبّقيه على كامل الوجه بإسفنجة مرنة تتناسب وحساسية البشرة. فهذا الأمر لا يستغرق سوى 10 ثوان ويجعل وجهك مشرقاً ونضراً، و اختاري كريم أساس مائلاً الى اللون الأصفر البيج، فهذا اللون يمنح البشرة طلّة دافئة. وكلما بدت بشرتك أكثر دفئاً، ستبدين أصغر سناً، كذلك، استخدمي بودرة شفافة وخفيفة وليس ملوّنة، كأساس، وقومي بتطبيقها في ضوء الشمس حتى تعرفي كيف تبدو في الواقع.





عند اخفاء الهالات السوداء قد ترغبين في منتج يخفي الاحمرار والدوائر، من دون أن يبدو مبالغاً فيه وغير طبيعي، وهذا يعني حاجتك الى تغطية سائلة. فأي منتج يأتي في وعاء يحتوي على قاعدة من الشمع سيبدو شمعياً على البشرة. أما تركيبة القلم الضاغط، فذات تغطية ممتازة ولا تتسرب إلى داخل خطوط التجاعيد، والعناصر العاكسة للضوء في الكونسيلر تمنح نظرة مضيئة ومتوّهجة.





اختاري قلماً فاتحاً لتحديد الحاجبين عند ملأ الحواجب، واستخدمي قلم تحديد أفتح من لون حاجبيك الطبيعي بظل واحد (إذا كنت شقراء، اختاري ظلاً أغمق)، وامسكيه بزاوية 45 درجة، بشكل عامودي على البشرة. بهذه الطريقة ستكون الضربات أخف، وستبدو الحواجب أكثر طبيعية. هذا أمر جيد لأنه سيجعل الحاجبين ممتلئين وسميكين وأكثر جاذبية وطبيعية أيضاً.





قلّصي من خيارات ظلال العيون، فكلما كانت الخيارات أقل، كلما كان الأمر أسهل والوقت اللازم لتطبيقها أقل. اختاري فقط علبتين من الظلال بألوان كلاسيكية كالأسود والرمادي أو البني والبرونزي أو اللؤلؤي والرمادي، وتخلّصي من باقي علب الظلال التي سيكون وجودها مربكاً لخياراتك.





كما أن تطبيق مستحضر تمهيدي على الجفون قبل وضع ظل العيون، سيحفظه في مكانه. هذا أمر مهم، بخاصة إن كنت تعانين من أي تجاعيد على الجفون، حيث يمكن للخطوط الدقيقة زيادة التجعّد، الذي يفاقم من ظهور الخطوط - حلقة مفرغة.





إضافة الى ذلك، القليل من الوميض أو البريق جذاب عندما تتقدمين في العمر لأنه يضيء الوجه، فبشرة المرأة تبدأ بفقدان بريقها عندما الوصول الى الثلاثينات من العمر.





استخدمي ظلاً كريمياً معتدل اللون، مثل اللون الرصاصي، لون العسلي، أو الذهبي، هذا وتصبح الرموش أخف مع التقدم في العمر، لذلك فقد تظنين أن من الحكمة استخدام ماسكارا تعمل على زيادة الكثافة، لكن هذه الحكمة الأكثر شيوعاً خاطئة.



